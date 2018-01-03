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طبيب أمريكي يُشهر إسلامه بسبب رحلة برية

طبيب أمريكي يُشهر إسلامه بسبب رحلة برية
واشنطن(صدى):

أشهر الطبيب الأمريكي ” ريموند ” ، اليوم الأربعاء، إسلامه بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة.

ويعمل الطبيب ” ريموند ” ، في أحد المراكز الصحية بالمملكة، حيث أوضح أن سبب دخوله الإسلام، هو رحلة برية، تعرَف خلالها على شخص يدعى باسم السحيباني.

وأضاف الطبيب، أنه سأل ” السحيباني ” كثيراً عن الإسلام، وقرأ القرآن الكريم، مضيفاً: ” وجدت فيه الإجابة على جميع أسئلتي الحائرة، لأُعلن بعدها إسلامي وأنطق الشهادتين وأنا على قناعة تامة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40993 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله الذي هداه للدين الإسلامي القويم ,,

,, اللهم ثبته على دبنك ,, آمين ,,

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