طبيب أمريكي يُشهر إسلامه بسبب رحلة برية
أشهر الطبيب الأمريكي ” ريموند ” ، اليوم الأربعاء، إسلامه بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة.
ويعمل الطبيب ” ريموند ” ، في أحد المراكز الصحية بالمملكة، حيث أوضح أن سبب دخوله الإسلام، هو رحلة برية، تعرَف خلالها على شخص يدعى باسم السحيباني.
وأضاف الطبيب، أنه سأل ” السحيباني ” كثيراً عن الإسلام، وقرأ القرآن الكريم، مضيفاً: ” وجدت فيه الإجابة على جميع أسئلتي الحائرة، لأُعلن بعدها إسلامي وأنطق الشهادتين وأنا على قناعة تامة ” .
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاكما الله خيرا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40993 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله الذي هداه للدين الإسلامي القويم ,,
,, اللهم ثبته على دبنك ,, آمين ,,