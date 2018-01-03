طبيب أمريكي يُشهر إسلامه بسبب رحلة برية

واشنطن(صدى):

أشهر الطبيب الأمريكي ” ريموند ” ، اليوم الأربعاء، إسلامه بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة.

ويعمل الطبيب ” ريموند ” ، في أحد المراكز الصحية بالمملكة، حيث أوضح أن سبب دخوله الإسلام، هو رحلة برية، تعرَف خلالها على شخص يدعى باسم السحيباني.

وأضاف الطبيب، أنه سأل ” السحيباني ” كثيراً عن الإسلام، وقرأ القرآن الكريم، مضيفاً: ” وجدت فيه الإجابة على جميع أسئلتي الحائرة، لأُعلن بعدها إسلامي وأنطق الشهادتين وأنا على قناعة تامة ” .