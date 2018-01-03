  • الخميس 4

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة في كلية الجبيل الصناعية

وظائف شاغرة في كلية الجبيل الصناعية

وظائف شاغرة في كلية الجبيل الصناعية
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عدد 9 وظائف أكاديمية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في “ كلية الجبيل الصناعية ” .

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:أستاذ مساعد في تكنولوجيا الطاقة/ الهندسة الكهربائية، أستاذ مساعد في هندسة الأجهزة والسيطرة، مدرس/ محاضر في التربية البدنية، مدرس كيمياء، و محاضر في الكيمياء.

وقالت الهيئة، إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2018م.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *