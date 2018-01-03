وظائف شاغرة في كلية الجبيل الصناعية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عدد 9 وظائف أكاديمية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في “ كلية الجبيل الصناعية ” .

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:أستاذ مساعد في تكنولوجيا الطاقة/ الهندسة الكهربائية، أستاذ مساعد في هندسة الأجهزة والسيطرة، مدرس/ محاضر في التربية البدنية، مدرس كيمياء، و محاضر في الكيمياء.

وقالت الهيئة، إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2018م.