رئاسة شؤون الحرمين تبحث مع وزارة المالية مشاريع المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

بحثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في لجنة المشاريع اليوم الأربعاء، مع ممثل وزارة المالية مشاريع وخدمات المسجد الحرام برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس.

وشارك الحضور نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد عبدالله بن محمد العصيمي، وذلك بمقر الرئاسة .

وأكد الشيخ السديس على استمرارية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الفعال بين الرئاسة ووزارة المالية لدعم المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين لمكانتهما العظيمة في قلوب المسلمين في بقاع العالم حيث تسعى المملكة من خلال رؤيتها المباركة 2030، إلى زيادة عدد قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي في ظل ما توليه القيادة الرشيدة – رعاها الله – من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما .