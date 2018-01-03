مسلحون يضرمون النيران على مدرسة الصم والبكم بأبين

زنجبار(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الأربعاء، أن أن الفصول الدراسية بمدرسة الصم والبكم في مبنى معهد المعاقين في مدينة زنجبار بمحافظة أبين لحريق متعمد من قبل مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية.

وأوضحت المصادر، أن الحريق التهم محتويات أحد الفصول الدراسية بالكامل والذي تحتوي على وسائل تعليمية وإيضاحية ” سمعية ومرئية ” ، بالإضافة إلى كشوفات الطلاب والأثاث والكراسي وامتد الحريق إلى باحة وواجهة الفصول الدراسية.

وصرح أمين عام جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بأبين سامح الشيباني لوسائل الاعلام بقوله ” إننا فوجئنا بهذا العمل الجبان الذي إستهدف مدرسة خاصة بالصم والبكم عندما جئنا صباح هذا اليوم لنرى هذا الحريق المتعمد والذي أشاع الخوف والرعب في نفوس الطلبة وقد كان مقررا أن يؤدوا فيه إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي ” .