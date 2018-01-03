الجهات الأمنية تنجح في العثور علي الفتاة المختفية بمحافظة أضم

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمني، مساء اليوم الأربعاء، في العثور الفتاة التي فقدت بمحافظة أضم الاثنين الماضي، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا، والتي تعاني من مرض نفسي منذ ما يقارب 4 أعوام، قد خرجت من منزل ذويها بمحافظة أضم الاثنين الماضي، بعد أن أقدمت على إنزال جهاز التكييف الخاص بغرفتها والخروج عبر الفتحات في دوافع لم تُكشف حتى الآن.

وأفادت مصدر، أنه تم إدخالها مستشفى الملك عبدالعزيز للصحة النفسية، وهي بصحة جيدة.