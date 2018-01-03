بالفيديو.. المالية: حساب المواطن جزء من قرار الدولة لعلاج التشوهات الاقتصادية

عادل الحربي(صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان: اعتمدنا على إجمالي الدخل في تقسيم الأسر إلى 5 شرائح مختلفة، لكل شريحة استحقاقات معينة في حساب المواطن.

واضاف خلال لقاءه على قناة روتانا خليجية، اليوم الأربعاء :حساب المواطن جزء من قرار الدولة لعلاج التشوهات الاقتصادية، ويهدف لإيصال الدعم للمحتاج على قدر حاجته، وهكذا يتم احتساب الاستحقاق.