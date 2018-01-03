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بالفيديو.. المالية: حساب المواطن جزء من قرار الدولة لعلاج التشوهات الاقتصادية

بالفيديو.. المالية: حساب المواطن جزء من قرار الدولة لعلاج التشوهات الاقتصادية
عادل الحربي(صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان: اعتمدنا على إجمالي الدخل في تقسيم الأسر إلى 5 شرائح مختلفة، لكل شريحة استحقاقات معينة في حساب المواطن.

واضاف خلال لقاءه على قناة روتانا خليجية، اليوم الأربعاء :حساب المواطن جزء من قرار الدولة لعلاج التشوهات الاقتصادية، ويهدف لإيصال الدعم للمحتاج على قدر حاجته، وهكذا يتم احتساب الاستحقاق.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 16 دقيقة

هي اصلاحات فش كيف تقول تشوهات

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