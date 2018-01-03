بالفيديو.. ” الجدعان ” : حساب المواطن يهتم بعدالة توزيع الدعم

نايف السالم(صدى):

أكد وزير المالية السعودي ” محمد الجدعان ” ، أنه يجب على الحكومة دعم المواطن المحتاج، وأن تستمر بدعمه، ولكن هذا الدعم ذهب في السنوات الماضية إلى شرائح من غير المستحقين، وتسبّب بهدر كبير، وجاء القرار بإصلاح التشوهات وعدم دعم غير المحتاج.

وقال ” الجدعان ” عبر قناة روتانا الخليجية، اليوم الأربعاء، إن برنامج حساب المواطن تم تصميمه بناء على دراسات تم من خلالها حساب متوسط استهلاك الكهرباء والوقود والسلع الأساسية من الغذاء والشراب.

وأضاف وزير المالية، أن ” حساب المواطن يعمل على عدالة توزيع الدعم على الجميع، وهو أمر مهم جدا ” .