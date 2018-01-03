أمجد طه يستنكر صورة من مظاهرات مؤيدي للنظام في ابوشهر المحتلة

طهران(صدى):

استنكر المحلل السياسي والباحث أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط والمتخصص بالشؤون العربية والإيرانية، ما جاء في صورة حول مظاهرات مؤيدي النظام في مدينة ابوشهر المحتلة.

وقال أمجد طه، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” مدينة ابوشهر الأحوازية ٩٩٪ سنة عرب.. نشرت اليوم #إيران هذه الصورة من مظاهرات مؤيدي النظام في مدينة #بوشهر المحتلة.. طيب فرضاً هذه الصورة حقيقة هل من المعقول كل ابناء بوشهر من معممي الحوزات! ” .

وأضاف، ” المصية قناة الجزيرة في #قطر نقلت هذه الصور! كذب يا بعدي بس موب كذا ” .