بالفيديو.. تعرف على الصواريخ التكتيكية الجديدة للقوات المسلحة

نايف السالم(صدى):

أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى أن المملكة تعمل على تطوير النظام الصاروخي التكتيكي التشغيلي الجديد ” الرعد-2 ” ، ” غروم-2 ” .

وأوضحت وسائل الإعلام، أن المملكة دفعت حوالي 40 مليون دولار لشركات الدفاع الأوكرانية؛ لتطوير هذا النظام.

وفي سياق آخر، كانت جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد حصلت في صيف 2017، على المواد المتعلقة بالتطوير الأوكراني-السعودي للصاروخ التكتيكي ” غروم-2 ” من شركة ” يانجيل ” .

وتستخدم صواريخ ” غروم-2 ” ، في تدمير مواقع العدو في العمق وعلى مسافة 280كم، وتدمير بطاريات الصواريخ ومجموعات من المعدات، بما في ذك القواعد العسكرية ومواقع الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ومراكز القيادة ومراكز الاتصالات.

بينما تعد ” رعد-2 ” صواريخ تكتيكية قصيرة، وذات مدى يبلغ 350 كلم.