بالفيديو.. الجدعان: الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للدولة ” تشوه اقتصادي “

نايف السالم(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان، على أنالاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للدولة أدى لزيادة الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

وقال الوزير خلال لقاء خاص له اليوم الأربعاء على روتانا خليجية، أن الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد أدى إلى تشوه في سوق العمل جعل القطاع الخاص عاجزًا عن توفير فرص عمل لأبنائنا.

ويجيب الوزير على تساؤلات المواطنين في هاشتاج #اسأل_وزير_المالية، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث تنقل كل من القنوات : قناة السعودية ، العربية ، mbc ، روتانا خليجية ” لقاء وزير المالية.