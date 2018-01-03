بلدية بيشة تغلق ملحمة لوجود عجل مريض

أبها(صدى):

أعلنت بلدية الثنية وتبالة بغرب محافظة بيشة ملحمة، اليوم الأربعاء، أن مراقبو قسم صحة البيئة بالبلدية تمكنوا من ضبط عجلًا مريضًا بالملحمة بمركز الجعبة.

وأوضح رئيس بلدية الثنية وتبالة، المهندس خالد الوادعي، أن البلدية، ممثلة بقسم صحة البيئة، نفذت جولة ميدانية أسفرت عن ضبط عجل مريض بأحد الملاحم بمركز الجعبة وكذلك تدني مستوى النظافة، وتم إغلاق الملحمة.

وشدد الوادعي على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق من تثبت مخالفته، حيث أكد أن البلدية تقوم بجولات تفتيشية بشكل مفاجئ لكشف المخالفات وتطبيق الغرامات على المخالفين.