بالصور.. بلدية القوز تغلق 9 محلات لوجود مواد عفنة

نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية القوز في محافظة القنفذة، عدد من الجولات المسائية التي يقوم بها قسم الطوارئ والبلاغات على محلات صحة البيئة؛ للتأكد من التزامهم بالشروط الصحية وتطبيقها.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 9 محلات وضبط 31 مخالفة أخرى؛ وذلك لوجود عددٍ من المخالفات الصحية مختلفة تضمنت وجود بقايا مخلفات قوارض وحشرات، وكذلك ظهور آثار العفن على بعض المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة وغيرها.

كما تم إغلاق المحلات التي يستوجب إغلاقها وإشعار البقية، وأحيلت جميع المخالفات لقسم صحة البيئة بإدارة الخدمات، للتنفيذ وتطبيق الأنظمة على المخالفين.