3 اسباب تجعل ” إندونيسيا ” ضمن القائمة السوداء للسياح

جاكرتا(صدى):

تتميز إندونيسيا بطقسها الدافئ ورخص الأسعار فيها، وأيضًا بسبب القانون الذي يمنح مواطني 100 دولة من بينها المملكة الدخول إلى إندونيسيا بدون تأشيرة.

وويذكر أن مجمع كوتا بونقا يسكنه الكثير من السياح عند زيارة بونشاك، ولكن لا يوجد به خصوصية في فيلاته فهي مفتوحة على بعضها البعض.

وشهد مجمع كوتا بونقا العديد من حوادث السرقة جعلته ضمن القائمة السوداء للمسافرين إلى إندونيسيا، مثل التلصص على رواد الفلل وتصوير السياح.

وفي وقت سابق، حذر سفير المملكة لدى إندونيسيا، أسامة الشعيبي، السياح السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا بالبعد وعدم ارتياد فنادق خاصة لأسباب مختلفة، ومنها بالأخص مجمع فيلات كوتا بونقا.