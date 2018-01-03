بالصور.. مدير التنمية الاجتماعية بالطائف يدشن مشروع اصنع حياتك

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بحضور مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف الاستاذ نايف البقمي دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بالطائف الاستاذ شرف الزايدي مشروع اصنع حياتك والذي ينفذه لجنة التنمية بالسيل وبرعاية كريمة من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية .

وتم في حفل التدشين استعراض المشروع وما يحتوي من فعاليات وبرامج تربوية تقدم للنزلاء ويهدف المشروع إلى تحسن التجربة الاجتماعية لدى نزلاء الدار ويتضمن المشروع دورات تدريبية ومهمات ادائية ولقاءات حوارية وألعاب تربوية .

وقد اوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية د. غويزي القثامي في كلمة ألقاها بهذة المناسبة أن المشروع يقام بشراكة مجتمعية مع الدار تسعى اللجنة من خلالها إلى تحقيق الأهداف التربوية التي تسعى إدارة الدار لتحقيقها .

وتم في نهاية الحفل تكريم مدير مركز التنمية الاجتماعية ومدير إدارة دار الملاحظة الاجتماعية على جهودهم في انجاح تدشين المشروع .