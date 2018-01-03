أمن تعز يضبط الغام ومضادات دبابات في طريقها للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلن العقيد جميل عقلان قائد القوات الخاصة بمحافظة تعز، عن ضبط شحنة الألغام خلال الأيام الماضية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الكدحة غربي تعز.

وقال العقيد عقلان في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، ” أن الشحنة والشاحنة تم التحفظ عليهما وتجري التحقيقات لمعرفة كل الملابسات في هذه القضية التي شغلت الأجهزة الأمنية والرأي العام، موضحا ان “دخول ألغام بهذه الكمية لها الكثير من الدلالات ” .

وأشار “أن الشاحنة كانت تحمل أكثر من 90 لغماً ومضادات دبابات، وهو ما يوضح أن المقصود هو الشرعية، خصوصاً بعد التوجهات الأخيرة لقيادة الشرعية والجيش في التحرير الكامل لمحافظة تعز ” .