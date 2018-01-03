محافظ الشملي يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد ” العنزي “

علي العنزي(صدى):

أدى محافظ الشملي علي الرشود، اليوم الأربعاء صلاة الجنازة مع جموع المصلين على الشهيد ضيف الله غازي السبيعي العنزي، في مسجد ابن عقيل بالمخطط بمحافظة موقق، بعد صلاة المغرب.

وحضر صلاة الجنازة مدير شرطة الشملي المقدم عبدالحميد فايز الرشيدي، ورئيس مركز ضاحية الشملي الغربية أحمد حمود الشامان، ومدير مستشفى محافظة الشملي الأخصائي حامد بن حمود الشامان.

ويذكر أن، جثمان الشهيد وصل اليوم الأربعاء إلى مطار حائل المحوري، حيث ” العنزي ” قد استشهد أمس بالحد الجنوبي.