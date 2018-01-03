تشكيل اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم

طلال الغامدي(صدى):

قرَر نائب رئيس اتحاد كرة القدم، نواف بن بندر، اليوم الأربعاء، تشكيل اللجنة الفنية، مكونة من ” عمر باخشيون نائباً للرئيس، عبداللطيف الحسيني مديراً تنفيذياً، د. يحيى العيافي عضواً، تركي السلطان عضواً، بندر الأحمدي عضواً، خالد الفرحان عضواً ” .

وأكد ” نواف بن بندر ” ، أن الاتحاد يتطلع إلى أن تسهم اللجنة في تحقيق اآمال المرجوة منها، وفق البرامج التي تسعى اللجنة للاضطلاع بها.

وأعرب عن ثقته بقدرة أعضاء الجنة التي تضم عدداً من الخبرات الفنية المؤهلة على مواكبة المرحلة المقبلة.