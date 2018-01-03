بالفيديو.. مقتل أحد الثوار بـ ” الأحوازية ” برصاص قوات الأمن الإيرانية

طهران(صدى):

أفادت مصار، اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد الثوار بمدينة مسجد سليمان الأحوازية برصاص قوات الأمن الايرانية.

يأتي هذا فيما واصل آلاف الإيرانيين في عشرات المدن مظاهرات الغضب ضد نظام الملالي لليوم السابع على التوالي، حيث وثقت كاميرات الهواتف لقطات أظهرت القمع الأمني، بينما كانت عبارة ” الموت لخامنئي ” تنتشر على جدران العاصمة طهران.

يذكر ان مدينة مسجد سليمان إحدى المدن الأحوازية الغنية بالبترول والغاز.