إصدار مجموعة من المبادئ والقرارات القضائية لأول مرة في تاريخ المملكة

نايف السالم(صدى):

دشّن معالي وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي تصدر لأول مرة في تاريخ القضاء السعودي.

وأوضحت وزارة العدل، أنها تتكون من كتاب يحوي 2323 مبدأ وقراراً قضائياً، ومجموعة من ثمانية أجزاء لأصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ.

وأشارت إلى أنه تم إعداد الكتاب والمجموعة، من قبل المحكمة العليا بعد الإطلاع ومراجعة أكثر من 20 ألف حكم قضائي صدرت على مدى 47 عامأ، بدءاً من 1391هـ وحتى 1437 هـ.

وأعلنت أنه تم تدقيقها من أعلى الجهات القضائية في المملكة، وهي الهيئة القضائية العليا، الهيئة العامة والدائمة بمجلس القضائ العالي، والمحكمة العليا بهيئتها العامة ودوائرها القضائية.

وتتميز المبادئ القضائية بقابليتها للتطوير المستمر بحسب مستجدات الواقع، ويهدف تقديمها إلى: تقارب الأحكام القضائية في الوقائع المتشابهة اعتماداً على إعمال تلك المبادئ، وإظهار مراحل تطور الاجتهاد القضائي، وإبراز تاريخ القضائ في المملكة، ونشر الثقافة العدلية وتعزيز الشفافية.