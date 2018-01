بالفيديو والصورة.. ثائرات إيرانيات يبحثن عن الحرية في زمن الفساد

في ظل انتفاضة الشعب الإيراني ضد فساد نظام ” الملالي ” وحكومة ” روحاني ” ، تضرب المرأة الإيرانية مثلًا في الثورة على هذا الفساد بمشاركتها في التظاهرات.

فعلى مدار سبعة أيام متواصلة، تستمر احتجاجات الشعب الإيراني ضد النظام مطالبين بسقوط المرشد علي خامنئي، وسقوط الرئيس حسن روحاني وحكومته، متهمين إياهم بالفساد وسرقة أموال الشعب لدعم التنظيمات الإرهابية.

يرفض الشعب الإيراني سياسات حكومته بشأن تدخلها المستفز في شؤون دول المنطقة؛ لذلك انتفض معلناً ثورته على هذا النظام، ومطالبأ بسقوط نظام ” الملالي ” .

وتشارك الثائرات الإيرانيات، في هذا الرفض الشعبي الذي انتشر في أنحاء البلاد، حيث ظهرت صوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن العالم أمام نموذج من النساء اللائي يبحثن عن الحق أينما كان.

وفي هذا الإطار، تداول النشطاء صورة لأربعة نساء إيرانيات أثناء تصديهم لأحد أفراد قوات الباسيج، كما أظهر مقطع فيديو آخر لـ سيدة إيرانية تتحدث باللغة الفارسية، قالت إن ممارسات النظام الإيراني سببت كارثة للشعب وأجبرت بعض النساء على بيع أجسادهن والبغاء؛ بسبب الوضع الاقتصادي السيء.

كما انتشر مقطع فيديو آخر، لإحدى المتظاهرات تعاتب الجيل الذي أطاح بنظام الشاه، مطالبة الشباب بالاستمرار في ثورتهم، وعدم التراجع؛ لإسقاط نظام ” الملالي ” ، واصفة ثورة الشباب بانتفاضة الأمة الإيرانية.

This woman was involved in the 1979 revolution bringing down the Shah regime. She says our young use to tell us that you brought the mullahs’ to power.“Now,I have come to expel them,” she says to a cheering crowd, adding “so rise up and join in.”#Iran #IranProtests #RegimeChange pic.twitter.com/9cbgGmITWo

