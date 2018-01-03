” التجارة ” : تغريم مطعم برفحاء يحاسب الزبائن على ثمن الماء دون أن يطلبوه
أعلنت لجان التفتيش بوزارة التجارة والاستثمار اليوم الأربعاء، عن توقيع غرامة مالية فورية بحق مطعم في رفحاء يضع لزبائنه في ” فاتورة ” الحساب ماء، دون طلب الزبائن ولا يرجع لهم باقي حسابهم.
وكانت لجان التفتيش، قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال خلالها ” تم رفع بلاغ لوزارة التجارة لمطعم بـ #رفحاء إضافة ماء غير مجاني بدون ما تطلبه، وعدم إرجاع باقي الهللات. ( يعتبر مخالفة للنظام وغش تجاري) ويا ليت نعرف وش المخالفة اللي ياخذها المطعم ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13669 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياكثرهم في الشرقيه يقول لك مافيه نص