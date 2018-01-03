” التجارة ” : تغريم مطعم برفحاء يحاسب الزبائن على ثمن الماء دون أن يطلبوه

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت لجان التفتيش بوزارة التجارة والاستثمار اليوم الأربعاء، عن توقيع غرامة مالية فورية بحق مطعم في رفحاء يضع لزبائنه في ” فاتورة ” الحساب ماء، دون طلب الزبائن ولا يرجع لهم باقي حسابهم.

وكانت لجان التفتيش، قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال خلالها ” تم رفع بلاغ لوزارة التجارة لمطعم بـ #رفحاء إضافة ماء غير مجاني بدون ما تطلبه، وعدم إرجاع باقي الهللات. ( يعتبر مخالفة للنظام وغش تجاري) ويا ليت نعرف وش المخالفة اللي ياخذها المطعم ” .