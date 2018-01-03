بالفيديو.. فهد الشليمي: ” الاخونجيه ” وينكم عن مجازر النظام الايراني مع المتظاهرين

حمود العنزي(صدى):

علق الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث، اليوم الأربعاء على المظاهرات في ايران، قائلًا : الاخونجيه وينكم عن مجازر النظام الايراني نحو المتظاهرين وحرية التظاهرات.

وأضاف الشليمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : العلمانيين: وينكم عن النظام الايديولوجي، الليبراليين: وينكم عن حرية التعبير، القوميين: فيه الاحوازيين مضطهدين والا بس شاطرين على أوطانكم وانتقادها دوليًا.