بالفيديو.. فهد الشليمي: ” الاخونجيه ” وينكم عن مجازر النظام الايراني مع المتظاهرين
علق الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث، اليوم الأربعاء على المظاهرات في ايران، قائلًا : الاخونجيه وينكم عن مجازر النظام الايراني نحو المتظاهرين وحرية التظاهرات.
وأضاف الشليمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : العلمانيين: وينكم عن النظام الايديولوجي، الليبراليين: وينكم عن حرية التعبير، القوميين: فيه الاحوازيين مضطهدين والا بس شاطرين على أوطانكم وانتقادها دوليًا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13669 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصر الحق في كل مكان ويهزم الاخونجيه والشيعه والحوثيه وكل من له يد في تدمير الاسلام والمسلمين
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انك تهاويل سبيت علي صالح وقلت المحروق اي كلمة بذيئة حطيته فيه يوم مدحوه اسيادك مدحت الله يرحم حالك معهم معهم عليهم عليهم الله يلعن الاخونجية والمنافقين المثل يقول زيد اخو عبيد ٠