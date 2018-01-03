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  3. بالفيديو.. فهد الشليمي: ” الاخونجيه ” وينكم عن مجازر النظام الايراني مع المتظاهرين

بالفيديو.. فهد الشليمي: ” الاخونجيه ” وينكم عن مجازر النظام الايراني مع المتظاهرين

بالفيديو.. فهد الشليمي: ” الاخونجيه ” وينكم عن مجازر النظام الايراني مع المتظاهرين
حمود العنزي(صدى):

علق الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث، اليوم الأربعاء على المظاهرات في ايران، قائلًا : الاخونجيه وينكم عن مجازر النظام الايراني نحو المتظاهرين وحرية التظاهرات.

وأضاف الشليمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : العلمانيين: وينكم عن النظام الايديولوجي، الليبراليين: وينكم عن حرية التعبير، القوميين: فيه الاحوازيين مضطهدين والا بس شاطرين على أوطانكم وانتقادها دوليًا.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13669 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينصر الحق في كل مكان ويهزم الاخونجيه والشيعه والحوثيه وكل من له يد في تدمير الاسلام والمسلمين

[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 1 ساعة

والله انك تهاويل سبيت علي صالح وقلت المحروق اي كلمة بذيئة حطيته فيه يوم مدحوه اسيادك مدحت الله يرحم حالك معهم معهم عليهم عليهم الله يلعن الاخونجية والمنافقين المثل يقول زيد اخو عبيد ٠

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