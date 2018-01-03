أمير الشمالية: أفتتاح مكتب للأحوال والجوازات والضمان الاجتماعي قريبا في العويقيلة

خالد الضبيبي(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , اليوم، مراكز وهجر وقرى محافظة العويقيلة , وذلك ضمن زيارات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة.

وشملت زيارات سموه التفقدية مراكز الدويد ، ومورد بن هطليس ، والصحن ، وهجر وقرى الهبكة ، وزهوة ،ونعيجان ، والسلمانية ، والأدية ، والمركوز ،وابن عايش ، وابن ثنيان ، والكاسب.

والتقى سموه في جميع الزيارات بالمواطنين والمسؤولين ، واستقبل عددًا من المواطنين والمراجعين ، مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدراسة جميع المطالب والملاحظات ومعالجتها من خلال التوجيه لجهات الاختصاص , منوهاً بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.

وقال سموه في كلمه لشباب المحافظة : أجدادكم من أسهموا في التوحيد والبناء وأنتم أمل المستقبل وعليكم مسؤولية تنمية بلادكم وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ووفق رؤية 2030 وبرامجها التي يتابعها سمو ولي العهد بشكل مستمر وحثيث لتكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة، مشدداً سموه على دور الشباب في النهل من العلوم والتأهل بالمعرفة والمهارات والالتزام بقيم العمل للمنافسة على الفرص الوظيفية والاستثمارية.

وفي ختام الزيارة لمحافظة العويقيلة وجه سموه بافتتاح مكتب للأحوال المدنية في المحافظة خلال 3 شهور, وكذلك افتتاح مكتب للجوازات خلال شهرين , كما وجه سموه فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة بإنهاء الإجراءات الأولية لاعتماد نادي رياضي بالعويقيلة والرفع بطلب التأسيس للهيئة العامة للرياضة , مؤكداً سموه متابعته لهذا الموضوع مع الجهات المختصة وذلك حرصًا من سموه لدعم الرياضة في المنطقة ولحاجة شباب المنطقة لمظلة رياضية رسمية تستثمر الطاقات وتصقل المواهب وتنمي العمل الرياضي في المنطقة عمومًا.

كما وجه سموه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي بالعمل على زيادة السعة السريرية لمستشفى العويقيلة العام بما يتلاءم مع الزيادة السكانية للمحافظة.

وأكد العازمي العمل من الآن على تحقيق السعة السريرية المناسبة والوصول لعدد 100 سرير قبل نهاية عام 2018م.

وناقش سموه مع إدارة فرع المياه في المنطقة مشكلة نقص المياه في بعض الأحياء , موجهاً سموه بتكثيف السقيا من خلال وايتات إدارة المياه.

من جانبه أكد مدير عام فرع المياه في المنطقة المهندس عافت الشراري ترسية مشروع المياه في المحافظة خلال شهرين.

كما وجه سموه بالعمل على افتتاح وحده ضمانية في العويقيلة ، وأكد مدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سميحان الشمري أن فرع الوزارة بالمنطقة طلب توفير عدد من الموظفين بالتعيين أو النقل.