  • الأربعاء 3

    يناير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. شاهد.. لحظة ملاحقة قوات الأمن لسيارة مطلوبة يقودها متهور

شاهد.. لحظة ملاحقة قوات الأمن لسيارة مطلوبة يقودها متهور

شاهد.. لحظة ملاحقة قوات الأمن لسيارة مطلوبة يقودها متهور
نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة ملاحقة رجال دوريات الأمن بإحدى الطرق للقبض على متهور يقود سيارة من نوع كيا ريو بيضاء.

وأظهر مقطع الفيديو، تلقي أحد رجال دوريات الأمن بلاغ عن سيارة من نوع كيا ريو، يقودها متهور وقام بملاحقة السيارة وأثناء المطارة أبلغ العثور عن السيارة المطلوبة.

وفور تحديد رجل الأمن لمكان السيارة المطلوبة علي الطريق، قامت سيارتين من الشرطة بعمل كمين وتمكن من إيقاف الشاب.


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2093 ] نشر منذ 1 ساعة

حلو فيلم الاكشن

[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 40 دقيقة

تمثيل لو تبلغ عن سياره يقولون انتظر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *