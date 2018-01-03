الكفاح القابضة تعلن وظائف شاغرة في الشرقية وجازان

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في كل من محافظات المنطقة الشرقية، وجازان.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع.

– مدير واجهة المشروع.

– مدير الرواتب.

– أخصائي تنمية الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2018م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).