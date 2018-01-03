وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– أخصائي ثاني التصوير بالرنين المغناطيسي (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الإشعاعية.

– مساعد إداري ثالث (للنساء): شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص إدارة المستشفى، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى 9 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).