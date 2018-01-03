فنادق هيلتون بالرياض ومكة تعلن عن 23 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عن توفر عدد 23 وظيفة شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة ” جبل عمر ” .

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم.

وأشارت الشركة، إلى أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

1- مدير الموارد البشرية (الرياض).

2- مدير الفندق (مكة المكرمة).

3- وكيل الحجوزات (مكة المكرمة).

4- مراقب التكاليف (الرياض).

5- رئيس الطهاة (الرياض).

6- مدير العلاقات العامة (الرياض).

7- مدير خدمة الغرف (الرياض).

8- رئيس الحسابات (الرياض).

9- رئيس خدمات الاستقبال والإرشاد (الرياض).

10- طاهي معجنات (الرياض).

11- مدير الأحداث (الرياض).

12- مدير المنتجع الصحي (الرياض).

13- مدير المبيعات (الرياض).

14- مدير الطابق التنفيذي (الرياض).

15- مدير المبيعات والمجموعة والمؤتمر والأحداث (الرياض).

16- مدير التسويق والعلاقات العامة (الرياض).

17- مدير الإيرادات (الرياض).

18- منسق التدريب (الرياض).

19- رئيس طهاة الأطباق (الرياض).

20- مدير علاقات النزلاء (الرياض).

21- رئيس المضيفين (الرياض).

22- مدير مناوب (الرياض).

23- مساعد المراقب المالي (الرياض).

وبينت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنا .