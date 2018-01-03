انطلاق مبادرة مركز اتصال قطاع الأعمال لرفع مستوى الرضى للعملاء

نايف السالم(صدى):

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مبادرة خدمة مركز اتصال قطاع الأعمال، وذلك لحرصها على تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عبر آلية مرنة تكفل خدمة قطاع الأعمال.

تندرج المبادرة ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية التي ستسهم بشكل كبير، في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن رقم الاتصال الخاص بالخدمة هو 920018090، وأنه سيتم استقبال الملاحظات والمقترحات للمركز خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة التطويرية تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والتي تعتبر مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص أحد ركائزها الأساسية. وسيسهم المركز في زيادة كفاءة الاستخدام، وتعزيز التنافسية، وتهدف لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.