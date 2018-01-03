بالفيديو.. العلياني: قدمنا الدعوة لمتحدثي التعليم والخدمة المدنية واعتذرا عن المشاركة
أكد الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج ” معالي المواطن ” ، على أن فريق إعداد البرنامج حاول التواصل مع متحدثي التعليم والخدمة المدنية ولكنهما رفضوا المشاركة.
وقال العلياني خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج ” معالي المواطن ” : كالعادة قدمنا الدعوة لمتحدثي التعليم والخدمة المدنية واعتذرا عن المشاركة.
العلياني: كالعادة قدمنا الدعوة لمتحدثي التعليم والخدمة المدنية واعتذرا عن المشاركة#معالي_المواطن pic.twitter.com/D65CWtusXK
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 3, 2018
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