بالفيديو.. العلياني: قدمنا الدعوة لمتحدثي التعليم والخدمة المدنية واعتذرا عن المشاركة

حمود العنزي(صدى):

أكد الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج ” معالي المواطن ” ، على أن فريق إعداد البرنامج حاول التواصل مع متحدثي التعليم والخدمة المدنية ولكنهما رفضوا المشاركة.

وقال العلياني خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج ” معالي المواطن ” : كالعادة قدمنا الدعوة لمتحدثي التعليم والخدمة المدنية واعتذرا عن المشاركة.