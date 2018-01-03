فهد الشليمي لـ ” سويدان ” : ادعم إخوانك المتظاهرين في إيران

علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، للداعية الكويتي، طارق سويدان.

وقال الشليمي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الزمن امامك فأغتنم الفرصة لدعم إخوانك المظلومين المتظاهرين في ايران والمطالبين بحقوقهم المالية المنهوبة،والا بس تخصصك دول عربيه؟، والا اصبحت ممن يقولون ولا يفعلون!.

ويذكر أن طارق سويدان، قال على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لو عاد بي الزمن لن أتردد لحظة في دعم الثورات العربية.