حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماي البيئة، عن توقعات طقس غد الخميس، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى القصيم ، حائل ، الجوف والحدود الشمالية .

وتوقعت الهيئة وجود سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ” جازان ، عسير ، الباحة ” تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على ” سكاكا ، طريف ، عرعر ، رفحا ” .

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزئين الشمالي والجنوبي للبحر الأحمر والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.