رئيس النصر في يومه الثاني ينهي صفقتين محلية

خالد يحي(صدى):

استهل سلمان المالك رئيس النصر المكلف يومه الثاني في رئاسة النادي ومطلع المركاتو الشتوي بصفقتين للاعبين من فئة الشباب تعطي انطباع واضح لتوجهات الاداره الجديده بتدعيم الفريق بلاعبين شباب ومنح فئات النادي السنيه مساحه من الاهتمام.

الرئيس الجديد انهى الاتفاق مع لاعبي الانصار محمد شنقيطي وايمن الحجيلي لتدعيم خانه الظهير والوسط بدعم مادي منه شخصيا. كمايعكف حاليا على مخاطبة عدد من اعضاء الشرف لدعم النادي في هذه الفتره الحرجه.

وتواجه المالك عدة ملفات ساخنه اهمها القضايا العالقه والتي تهدد مسيرة الفريق في الدوري بعقوبات مغلظه، وياتي ملف رواتب اللاعبين المتاخره لاكثر من ستة اشهر من اولويات الاداره المكلفه بالاضافه لتجديد عقود نجوم الفريق الذين قاربت عقودهم على النهايه.