الخارجية تسرد انتهاكات الحوثيين في اليمن

نايف السالم(صدى):

بيَنت وزارة الخارجية، طرق انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، وأبرزها حصار المدن وتجنيد الأطفال، وانتهاك القانون الدولي الإنساني.

وقالت الوزارة، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تستمر في تصفية السياسيين، مؤكدة أنها خطر على أمن وسلامة الممرات البحرية، كما أنها تعطل وصول المساعدات الإنسانية مما أدى إلى تردي الحالة الإنسانية.

وأوضحت أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، أدانت إيران لاستمرارها في التدخل في اليمن لتسعير الأزمة عبر المليشيا الإرهابية، بالإضافة إلى قيامها بمد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية، وانتهكت قرارات مجلس الأمن رقم 2216 و 2231.

كما أكدت الخارجية، أن قوات التحالف مستمرة في توفير ممرات آمنة؛ لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في اليمن دون استثناء.

وكان سفراء دول التحالف والملاحق العسكريين قد اجتموا، اليوم الأربعاء، في الرياض؛ لبحث مستجدات المشهد اليمني.