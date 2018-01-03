بالفيديو.. العلياني واصفًا ممرضات فيديو تعنيف الرضيع: عمل لا إنساني واستهتار
وصف الإعلامي، علي العلياني، ما قام به ثلاث ممرضات بمستشفى الأطفال، بأنه عمل لا إنساني واستهتار واستهزاء، ومهزلة.
واستنكر العلياني عبر برنامجه ” معالي المواطن ” المذاع على فضائية ” ام بي سي ” ، ما قام به الممرضات مؤيدًا قرار مديرية الشئون الصحية بمحافظة الطائف، بكف ايديهن عن العمل، مع استكمال التحقيقات للتثبت .
وكان تداول عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثلاث ممرضات بمستشفى الأطفال بالطائف، بالعبث بأحد الأطفال وتصويره.
اقرأ أيضا
صحة الطائف تكف يد 3 ممرضات يعبثن بطفل
العلياني واصفاً ممرضات فيديو تعنيف الرضيع: عمل لا إنساني واستهتار واستهزاء #معالي_المواطن pic.twitter.com/TkolVHAA0H
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 3, 2018
اترك تعليقاً