بالفيديو.. العلياني واصفًا ممرضات فيديو تعنيف الرضيع: عمل لا إنساني واستهتار

علي القحطاني(صدى):

وصف الإعلامي، علي العلياني، ما قام به ثلاث ممرضات بمستشفى الأطفال، بأنه عمل لا إنساني واستهتار واستهزاء، ومهزلة.

واستنكر العلياني عبر برنامجه ” معالي المواطن ” المذاع على فضائية ” ام بي سي ” ، ما قام به الممرضات مؤيدًا قرار مديرية الشئون الصحية بمحافظة الطائف، بكف ايديهن عن العمل، مع استكمال التحقيقات للتثبت .

وكان تداول عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثلاث ممرضات بمستشفى الأطفال بالطائف، بالعبث بأحد الأطفال وتصويره.

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