” التجارة ” : ضبط مخالفات مغالاة في سعر إحدى السلع الأساسية
قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، إن الوزارة خلال جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية والبقالات ومتاجر الأغذية ” الهايبرماركت ” ، ضبطت مخالفات مغالاة في سعر إحدى السلع الأساسية ” الخبز ” .
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم إيقاع العقوبات عليهم لبيع كيس الخبز بـ ريال ونصف والسعر الأساسي بعد الضريبة هو ريال و5 هللات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24891 ] نشر منذ 23 دقيقة
بتتعبون ياوزارة التجارة
بتتعبوووووووون
الضرايب نزلت دفعه وحده
وخبصت الكل
والأجانب شاطرين فاالحسبه والكسبه
مهما سويتوا متقدرون فيهم
كان من المفروض يتم تطبيق الضريبة المضافة
وحده وحده
حتى يقدر يستوعب المواطن ويضبط اموره وحساباته
لكنها نزلت دفعه واحده
على رؤوس الجميع
وأكيد فمثل هالأمور
بيتلاعبون فالأسعار
السيل لاجاء دفعه وحده حااااس الدنيا حوس🤔