” التجارة ” : ضبط مخالفات مغالاة في سعر إحدى السلع الأساسية

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، إن الوزارة خلال جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية والبقالات ومتاجر الأغذية ” الهايبرماركت ” ، ضبطت مخالفات مغالاة في سعر إحدى السلع الأساسية ” الخبز ” .

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم إيقاع العقوبات عليهم لبيع كيس الخبز بـ ريال ونصف والسعر الأساسي بعد الضريبة هو ريال و5 هللات.