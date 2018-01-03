تشكيل لجنة رباعية لاستقبال طلبات الأندية في تسجيل اللاعبين المواهب

نواف السالم(صدى):

قرَر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، تشكيل لجنة رباعية؛ لاستقبال طلبات الأندية الراغبة في تسجيل اللاعبين المواهب من مواليد المملكة.

ويأتي ذلك بناء على مارفعته لجنة استقطاب المواهب الكروية لمواليد المملكة من نتائج في البرنامج الذي دشنه رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.

وتضم اللجنة في عضويتها المشرف على مشروع المواليد عادل البطي، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بانصر، والماحمي والمستشار القانوني للاتحاد فهد بارباع، وعضو لجنة استقطاب المواهب محيسن الجمعان.