الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة نجران الأحد القادم

طلال الغامدي(صدى):

يستمر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، اليوم الأربعاء، في تدريباته على استاد الأمير خالد بن سلطان، بقيادة المدير الفني دانييل كارينيو، وذلك استعدادًا للقاء نجران، الأحد المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة غونزاليس، عقب ذلك طبق اللاعبون بعض التدريبات الفنية في أجزاء صغيرة من الملعب ركز من خلالها على التحكم بالكرة والتمرير السريع من لمسة ولمستين، تلاها المدرب بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات الضغط على حامل الكرة، والتحرك في الفراغات، وبناء الهجمة من الخطوط الخلفية، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.