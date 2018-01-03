التحالف العربي: إيران تحاول استنتاخ نموذج جديد من حزب الله في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن قرار قتل الميليشيات الحوثية الإرهابية، للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، جاء من إيران.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إلى أن العلاقة بين إيران وميليشيات الحوثي الإرهابية، علاقة مصالح، مضيفأ أن النظام الإيراني يسعى لاستنساخ نموذج جديد من ميليشيا حزب الله في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف، إن العديد من عناصر الحرس الجمهوري قد انضمت للشرعية في اليمن، مطالبأ أبناء الشعب اليمني بالوقوف خلف الحكومة الشرعية.

واستعرض التحالف العربي خلال المؤتمر، عملية استهداف عناصر حوثية حاولت تنفيذ هجوم وشيك.