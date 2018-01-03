الاتفاق يفوز على الطائي بسداسية نظيفة في مباراة كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق نادي الاتفاق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري، على نادي الطائي بسداسية نظيفة في الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت اليوم الأربعاء .

وتناوب على تسجيل أهداف الاتفاق كل من سعد السلولي 27-44 وسجل محمد الصيعري ” هاتريك ” في دقائق 33-48-49 وأضاف عمر السنين الهدف السادس والأخير عند 59.

ويتأهل نادي الاتفاق إلى دور الـ 16 من البطولة، حيث تعد هذه النتيجة قياسية على مستوى التاريخ حيث لم يسبق أن كسب نادي الاتفاق نظيره الطائي بنتيجة تجاوزت ثلاثة أهداف.