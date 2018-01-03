إيران تشترط إزالة المحتوى الإرهابي لرفع الحظر عن ” تلجرام “

طهران(صدى):

أكد وزير الاتصالات الإيراني، جواد آذري جهرمي ، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن ترفع الحجب الذي فرضته على تطبيق ” تلجرام ” للرسائل النصية إثر الاحتجاجات التي انطلقت قبل أسبوع، إلا إذا تمت إزالة المحتوى الإرهابي منه.

وقال ” جهرمي ” ، للتلفزيون الرسمى الإيراني، ” تواصلت عبر البريد الالكتروني مع رئيس تلجرام، وأبلغته بأن استمرار أنشطة التطبيق مشروط بإزالة المضمون الإرهابى”، مضيفًا أن ” أجهزة السلطة ترحب بالنقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في المناخ الحالي وتحديدا على ” تلجرام ” ، هناك دعاية من أجل العنف والأعمال الإرهابية ” .