بالفيديو.. تعليقات مدون أمريكي علي جثة منتحر في غابة تغضب النشطاء

وثقه المدون الأمريكي لوغان بول، أثناء رحلة استكشافية له في غابة أوكيغاهارا باليابان، مقطع فيديو أثار موجة من الغضب والاستياء بسبب تعليقاته على جثة رجل وجدها بالغابة وقد أقدم على الانتحار.

وأظهر مقطع الفيديو، المدون الأمريكي يعثر على جثة رجل ياباني منتحر في الغابة التي تُعرف بـ ” الغابة المسكونة ” ، وهو يتحدث عن مخاطر الاكتئاب وضرورة الاهتمام بالصحة العقلية لتجنب عمليات الانتحار.

أثار تعليق المدون موجة انتقادات كبيرة له بعدم إظهار الاحترام لجثة الرجل، وواجه موجة الانتقادات والاستياء بإزالة الفيديو.

وقدّم بول اعتذاره لمتابعيه في مقطع فيديو آخر، مبينا أنه أراد زيادة الوعي بشأن خطورة الاكتئاب، وأنه لم يقصد إهانة أي شخص.

are you gonna say anything about @LoganPaul showing A SUICIDE VICTIM in his vlog? here's a video in case he didn't show you pic.twitter.com/4YmA71RaPY

— FredHjorth | DaNiSH (@FredHjorth) January 3, 2018