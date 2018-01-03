” الأرصاد ” : رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على عدة مناطق

محمود البلوي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، المواطنين أن منطقة الحدود الشمالية، يسودها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى أقل من 2 كم، لاسيما خلال النهار مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب رعدية ممطرة غدًا الخميس،يلي ذلك إنخفاض ملموس في درجات الحرارة من يوم السبت القادم.

وأضاف الحساب الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن منطقة المدينة المنورة، وتشمل الأجزاء الساحلية، وأيضا منطقة تبوك، والجوف، يشهدنا نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية قد تصل إلى اقل من 2 كم خاصة خلال النهار غدا الخميس، يلي ذلك إنخفاض ملموس في درجات الحرارة من يوم السبت القادم.