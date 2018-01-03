بالفيديو.. متظاهرو طهران يطاردون قوات ” الباسيج “
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مطاردة الشعب الإيراني، لقوات الباسيج، التي يستعين بها النظام لقمع المتظاهرين.
وأوضح المقطع، أن متظاهري العاصمة طهران يطاردون قوات الباسيج، مساء اليوم الأربعاء، في ظل مزاعم السلطات الإيرانية السيطرة على الاحتجاجات.
عاجل#يحدث_الان_في_ايران في وسط طهران العاصمة..الشعب يطارد قوات الباسيج.#امجد_طه pic.twitter.com/hSbBrcLw35
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٣ يناير، ٢٠١٨
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 2 ساعتين
ادعسوهم هم ووليهم الفقية