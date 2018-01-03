بالفيديو.. متظاهرو طهران يطاردون قوات ” الباسيج “

طهران(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مطاردة الشعب الإيراني، لقوات الباسيج، التي يستعين بها النظام لقمع المتظاهرين.

وأوضح المقطع، أن متظاهري العاصمة طهران يطاردون قوات الباسيج، مساء اليوم الأربعاء، في ظل مزاعم السلطات الإيرانية السيطرة على الاحتجاجات.