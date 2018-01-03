النصر يطبق معسكر اليوم الواحد على فترتين صباحية ومسائية

نواف السالم(صدى):

طبق فريق نادي النصر معسكر اليوم الواحد، حيث أجري تدريباته علي فترتين صباحية ركز من خلالها المدرب جوستافو علي الجوانب الليقاية.

وبدأ التدريب باجتماع له مع اللاعبين قسم بعدها الفريق لأربع مجموعات قاموا بالجري حول الملعب، تلا ذلك تمارين لياقة متنوعة باستخدام عدد من الأجهزة المخصصة لذلك، وبعد نهاية التدريب توجه اللاعبين لمقر معسكر الفريق؛ حيث أخذوا قسطًا من الراحة وتناولوا طعام الغذاء.

وفي الفترة المسائية ركز جوستافو علي الجوانب التكتيكية؛ حيث طبق اللاعبين عدد من الجمل الفنية، تلا ذلك مناورة تكتيكية تعتمد علي اللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة؛ في الوقت الذي خضع حراس المرمي لتدريبات مكثفة.

حضر التدريب رئيس النادي الأستاذ سلمان المالك ونائب رئيس هيئة أعضاء الشرف العميد فهد المشيقح والأستاذ منصور الثواب والأستاذ تركي بن فهد المشيقح اعضاء هيئة الشرف والأستاذ نايف المالك ورئيس اللجنة الفنية الكابتن صالح المطلق ومدير عام كرة القدم الأستاذ طلال النجار.