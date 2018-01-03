التحالف العربي يطالب بتحديد نوعية مهمة منسق الشؤون الإنسانية

عادل الحربي(صدى):

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، عن ترحيب التحالف بالموقف الإيجابي لـ البرلمان العربي، بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة.

كما أدان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم، عقب اجتماع الرياض، دعم بعض الدول للميليشيات الحوثية الإرهابية، في تهديد دول المنطقة.

كما طالب ” المالكي ” ، بتحديد نوعية مهمة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يحمل معلومات مغلوطة، في إشارة إلى عدم تطرقه للانتهاكات الحوثية.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي، أن ميناء المخا يستقبل المساعدات الإنسانية بعد تحريره، موضحاً أنه هناك 16 منفذاً برياً وبحرياً يستقبلون المساعدات الإنسانية على مدار الساعة، مؤكدأ أنه لا توجد تفرقة في إدخال المساعدات عبر جميع المنافذ.

و أوضح، أن التحالف قدَم أكثر من 2700 تصريح بحري و7500 تصريح جوي و880 تصريحاً برياً.

وأشار ” المالكي ” ، إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تستغل الظروف الاجتماعية لتجنيد الأطفال، مضيفاً أنها أطلقت 86 صاروخاً باليستياً على المملكة.

وأكد أنه تم تحرير كامل محافظة شبوة، وأن الجيش الوطني اليمني يتقدم في البيضاء، موضحأ أنه تم العثور على لغم بحري في المياه الإقليمية اليمنية مقابل ميدي.

كما صرَح بأن هناك تقدم للقوات الشرعية على العديد من المحاور في اليمن، وتم استهدف كهوف تخزين صواريخ بالستية وأسلحة في جبل النهدين ومعسكر العمد بـ صنعاء، مشيرأ إلى أن عناصر الحوثي قامت بزراعة ألغام وعبوات ناسفة على الحدود مع المملكة.