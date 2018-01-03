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” وزير المالية ” يجيب على أسئلة المواطنين في لقاء له اليوم

” وزير المالية ” يجيب على أسئلة المواطنين في لقاء له اليوم
نايف السالم(صدى):

يظهر وزير المالية محمد الجدعان، في لقاء شامل وحوار شامل على عدد من القنوات الفضائية، اليوم الأربعاء، ليجيب على تساؤلات المواطنين.

وسيجيب الوزير على تساؤلات المواطنين في هاشتاج #اسال_وزير_الماليه ، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث ستنقل كل من القنوات : قناة السعودية ، العربية ، mbc ، روتانا خليجية ” لقاء وزير المالية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24891 ] نشر منذ 2 ساعتين

تكفى يطويل العمر خلهم يردون علي
شف رقمي الي كله٣٣٣٣ ثلاثاااااات
عندي سؤال
إذا جاوبتني عليه وبكل صراحة
تطمن خلاص
معد أحد بيسألك
لأنه شامل لكل شي🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 19 دقيقة

وش بيحاوب عليه خلاص فرض اللي يبي على المواطنين وانتهى

[ عدد التعليقات: 13611 ] نشر منذ 8 دقائق

موفقين لكل خير للوطن والمواطن

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