” وزير المالية ” يجيب على أسئلة المواطنين في لقاء له اليوم
يظهر وزير المالية محمد الجدعان، في لقاء شامل وحوار شامل على عدد من القنوات الفضائية، اليوم الأربعاء، ليجيب على تساؤلات المواطنين.
وسيجيب الوزير على تساؤلات المواطنين في هاشتاج #اسال_وزير_الماليه ، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث ستنقل كل من القنوات : قناة السعودية ، العربية ، mbc ، روتانا خليجية ” لقاء وزير المالية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24891 ] نشر منذ 2 ساعتين
تكفى يطويل العمر خلهم يردون علي
شف رقمي الي كله٣٣٣٣ ثلاثاااااات
عندي سؤال
إذا جاوبتني عليه وبكل صراحة
تطمن خلاص
معد أحد بيسألك
لأنه شامل لكل شي🤗🤗🤗
سعيدان[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 19 دقيقة
وش بيحاوب عليه خلاص فرض اللي يبي على المواطنين وانتهى
alfahd42[ عدد التعليقات: 13611 ] نشر منذ 8 دقائق
موفقين لكل خير للوطن والمواطن