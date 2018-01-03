” وزير المالية ” يجيب على أسئلة المواطنين في لقاء له اليوم

نايف السالم(صدى):

يظهر وزير المالية محمد الجدعان، في لقاء شامل وحوار شامل على عدد من القنوات الفضائية، اليوم الأربعاء، ليجيب على تساؤلات المواطنين.

وسيجيب الوزير على تساؤلات المواطنين في هاشتاج #اسال_وزير_الماليه ، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث ستنقل كل من القنوات : قناة السعودية ، العربية ، mbc ، روتانا خليجية ” لقاء وزير المالية.