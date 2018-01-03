” التجارة ” تؤكد أن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية مخالفة قانونيه

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، أن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية مخالفة تستوجب فرض العقوبات عليها.

وأشارت الوزارة إلى قيامها بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث تضبط الوزارة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات.

ويأتي ذلك تأكيداً لحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزام له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال.