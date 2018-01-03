هيئة الاتصالات تحقق في احتكار تحديد الأسعار من قبل مقدمي الخدمات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات عن فتح تحقيق عاجل، في ضوء الشكاوى التي رفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

وأكدت الهيئة، أنها تنظم سوق الاتصالات وخدماته وتقوم بدور مراقبة للأسعار، وتتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، مشيرة إلى أن أي ممارسات مخالفة سيتم معالجتها بشكل عاجل وصارم.

وأوضحت أنه سيكون هناك بيان إلحاقي بعد الإنتهاء من التحقيق ومايترتب عليه من قرارات، مؤكدة أن الوطن والمواطن يستحق المزيد.