هيئة الاتصالات تحقق في احتكار تحديد الأسعار من قبل مقدمي الخدمات
أعلنت هيئة الاتصالات عن فتح تحقيق عاجل، في ضوء الشكاوى التي رفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.
وأكدت الهيئة، أنها تنظم سوق الاتصالات وخدماته وتقوم بدور مراقبة للأسعار، وتتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، مشيرة إلى أن أي ممارسات مخالفة سيتم معالجتها بشكل عاجل وصارم.
وأوضحت أنه سيكون هناك بيان إلحاقي بعد الإنتهاء من التحقيق ومايترتب عليه من قرارات، مؤكدة أن الوطن والمواطن يستحق المزيد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24891 ] نشر منذ 2 ساعتين
أخ منكم ياشركة الأتصالات
تقتلون المستهلك وتمشون بجنازته🤔
خالد[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلهم ……. والله يخارجنا منهم