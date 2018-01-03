الكنيست يمرر قانون يسمح بعقوبة الإعدام بحق فلسطينيين

القدس(صدى):

شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، جدلًا حادًا بين الوزراء الإسرائيليين، بسبب قانون إعدام الأسرى، منفذي العمليات، الذي من المقرر أن يطرح في وقت لاحق من اليوم أمام الكنيست.

ووفقًا لمصادر، أن نقاشًا حادًا حصل بين وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ووزير الطاقة يوفال شتاينيتس، وحضرت الاجتماع، فان ليبرمان قابل الاعتراضات على القانون من قبل شتاينيتس، باتهام بعض الوزراء بـ ” الكذب ” خاصة سكرتير الحكومة تساحي برافرمان، الذي قال خلال الجلسة، إنه لا يوجد موقف موحد داخل الائتلاف الحكومي بشأن تمرير مشروع القانون.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على أن يتم رفع القانون اليوم عن طريق التصويت الأولي، وعقد مناقشة لمجلس الوزراء حول القانون في وقت لاحق.

ويهدف القانون إلى السماح للمحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين من قبل أغلبية بسيطة من القضاة، بيد أن مشروع القانون ينص أيضًا على أن المحاكم المدنية يمكن أيضًا أن تحكم على المدانين بالقتل.