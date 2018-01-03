” التجارة ” : ضبط عبوات بول بشري في محل بيع تمور بحبونا

راشد آل شريه(صدى):

نجحت الفرقة الرقابية لمكتب وزارة التجارة والاستثمار في محافظة حبونا، في ضبط 6 عبوات ماء 600 مل معبأة ببول بشري في أحد محلات بيع التمور بالمحافظة، وجرى ضبط عامل المحل (يمني الجنسية) حيث اعترف بأن البول راجع له وهو من قام بوضعه في تلك العلب.

وأغلقت فرع وزارة التجارة والاستثمار بحبونا، المحل وتولت تلك الفرق أخذ عينات من التمور لإرسالها إلى المختبر وفحصها والتأكد من سلامتها.

كما تم استدعاء صاحب المحل والعامل لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وجرى ذلك بإشراف ومتابعة من مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بحبونا محمد صالح آل قريش والمراقبين في الميدان.