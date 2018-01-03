” التجارة ” : ضبط عبوات بول بشري في محل بيع تمور بحبونا
نجحت الفرقة الرقابية لمكتب وزارة التجارة والاستثمار في محافظة حبونا، في ضبط 6 عبوات ماء 600 مل معبأة ببول بشري في أحد محلات بيع التمور بالمحافظة، وجرى ضبط عامل المحل (يمني الجنسية) حيث اعترف بأن البول راجع له وهو من قام بوضعه في تلك العلب.
وأغلقت فرع وزارة التجارة والاستثمار بحبونا، المحل وتولت تلك الفرق أخذ عينات من التمور لإرسالها إلى المختبر وفحصها والتأكد من سلامتها.
كما تم استدعاء صاحب المحل والعامل لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وجرى ذلك بإشراف ومتابعة من مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بحبونا محمد صالح آل قريش والمراقبين في الميدان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24891 ] نشر منذ 2 ساعتين
حبونا هذي فنجران
ولا أنا غلطان🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24891 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤔🤔🤔
الحربي[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، بعد حملات التفتيش الأمنية والجهات الحكومية الرقابية على أوكار وأماكن تواجد مخالفي
أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ، وأخيرا وليس آخراً تحصيل الرسوم المالية من المقيمين ، بدأ ضعاف
الأنفس والمجرمون من الأجانب في نفث السموم في جميع المواد الإستهلاكية التي يستهلكها المواطن
؛ للقضاء عليه وإنهاكه بالأمراض من باب الإنتقام وإشباعا لرغباتهم وحقدهم الدفين 🔎🔎🔎
مع وافر المحبة .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليهود ما يسوونه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 1 ساعة
لا غرابة
باع ارضة الن يبيع صحة جارة